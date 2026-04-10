Američka delegacija na čelu sa Džej Di Vensom upravo je poletela iz Vašingtona ka Islamabadu gde će stići preko noći, navodi "Al Arabija".

Vens je naveo da je predsednik SAD Donald Tramp dao jasne smernice za razgovore.

"Mislim da će biti pozitivno. Kao što je Tramp rekao, ako su Iranci spremni da pregovaraju u dobroj veri, mi smo svakako spremni da pružimo otvorenu ruku. Ako pokušaju da nas prevare, videće da pregovarački tim nije toliko prijemčiv", rekao je Vens pre poletanja.

Timovi tajne službe i drugo američko osoblje su već u Islamabadu

Razgovori zakazani za jutro.