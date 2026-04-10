Tim bilding (Team building) može biti prijatan predah od posla, ali i skup neprijatnih aktivnosti koje biste najradije preskočili. Ponekad ispadne toliko loš da se svi pitaju zašto su uopšte i došli. Ali, ono što se dogodilo zaposlenima tehnološke kompanije Pleks (Plex) nadmašuje sve dosadašnje priče o tome koliko brzo stvari mogu poći po zlu. Priču o tim bildingu iz pakla, koja je postala viralna, prvi je objavio Volstrit džornal (Wall Street Journal).

Plan koji je zvučao odlično

Sve se dogodilo 2017. godine, kada su direktori Pleksa odlučili da potroše oko 500.000 dolara, odnosno oko 427.000 evra, na veliki tim bilding u Hondurasu za 120 zaposlenih koji rade na daljinu. Angažovali su kompaniju Moniker partners (Moniker Partners), specijalizovanu za organizaciju takvih događaja, sa idejom da spoje posao, druženje i zabavu u tropskom okruženju. Celo putovanje bilo je osmišljeno u stilu popularnog šoua „Survajvor” (Survivor), sa igrama i izazovima.

Problemi su počeli i pre nego što je iko stigao u Honduras. Osnivač Moniker partnersa Šon Hof ispričao je da mu je tri nedelje pre dolaska generalni direktor rizorta poslao imejl u kojem ga obaveštava da daje otkaz, uz poruku: „Želim vam sve najbolje sa vašim tim bildingom.” Tri dana kasnije stigla je još jedna loša vest. Otkaz je dao i glavni kuvar.

Direktor završio na infuziji, kolega jeo tarantulu



Direktor Pleksa Kit Valori stigao je u Honduras dan pre zaposlenih. Kao veliki obožavalac „Survajvora”, trebalo je da preuzme ulogu voditelja u stilu Džefa Probsta. Iako su ga upozorili da ne jede povrće, priznao je da je pomislio: „Moram pojesti salatu. Samo jednu malu salatu.” I to je i uradio.

Nedugo nakon toga, taman kada su zaposleni počeli da pristižu, shvatio je da se otrovao bakterijom Ešerihijom koli (E. coli). Bilo mu je toliko loše da je lekar morao da dođe u sobu i da mu da infuziju, koju su pričvrstili za stub kreveta. Valori je kasnije rekao da je zbog bolesti izgubio između 4 i 5 kilograma.

Ulogu voditelja na kraju je preuzeo suosnivač Pleksa Skot Olečovski. Već prve večeri vodio je uvodni izazov u kom su timovi morali da pojedu sve što se nalazilo na poslužavniku ispred njih. Za Šona Eldridža, rukovodioca poslovnog razvoja, to je značilo mrtvu tarantulu. Njegov tim je sa gađenjem gledao kako je jede.

„Samo sam je zgrabio i rešio to. Bilo je prilično grozno, neću da lažem. Te dlačice”, rekao je Eldridž.

Vojnička disciplina na 38 stepeni



U jednom od sledećih izazova, kompanija je angažovala bivšeg pripadnika američkih „Foka” (Navy SEAL) kako bi „podigao moral tima”. Valori, koji je sve to slušao bolestan iz svoje sobe, rekao je da je čuo vikanje bivšeg marinca dok je terao zaposlene na naporne fizičke vežbe i da je njegovo angažovanje bila jedna od najvećih grešaka.

Bivši marinac je terao zaposlene da puze po plaži na vrućini od gotovo 38 stepeni Celzijusa. „Došli smo tamo, a bilo je vruće i vlažno i ljudi su padali u nesvest. Mislim da nikad nije video tako nespremnu grupu”, rekao je Olečovski.

Mravi, aligator i sirova piletina



Vežbe su se sa plaže preselile na golf teren, gde je instruktor terao sve da udaraju po travi. Jedna zaposlena, Greta Šlender, slučajno je sela na mravinjak vatrenih mrava. Budući da je nosila šorts, odmah je zadobila brojne ugrize i osip, a jedina pomoć koju su mogli da joj pruže u rizortu bila je injekcija antihistaminika.

Ali, mravi nisu bili najgora stvar na terenu. Neko je tamo uočio i aligatora.

Ni sam rizort nije bio ništa bolji. Sa nedovoljno osoblja i potpuno nespremni za toliki broj gostiju, žurili su sa posluživanjem hrane na švedskom stolu. Olečovski je morao da upozori zaposlene da preseku piletinu i govedinu i provere da li su pečene jer su ih, kako je rekao, posluživali sirove. Voda i struja u rizortu su stalno nestajale usred brutalnog toplotnog talasa.

Organizator završio na EKG-u



Stres i dehidratacija na kraju su savladali i organizatora Šona Hofa. Nakon što je išao od sobe do sobe deleći zaposlenima flašice sa vodom, počeo je da oseća lupanje srca. Pozvana je hitna pomoć i priključen je na EKG aparat.

Problema je bilo i sa štetočinama, uključujući peščane buve koje su grizle ljude tokom večere na plaži, uprkos svakodnevnom zaprašivanju. Vrhunac je bio dikobraz koji je jedne noći propao kroz plafon sobe višeg softverskog inženjera dok je spavao. Čovek se probudio i pronašao životinju u svojoj tuš-kabini.

Paradoksalan uspeh



Iako se celi tim bilding pretvorio u katastrofu, na kraju je ipak ostvario svoj cilj – zbližavanje tima. Zaposleni su se povezali kroz zajednički haos i na kraju su se, kažu, dobro zabavili. Olečovski je zaključio: „Verovatno postoje stotine malih internih fora koje su proizašle iz tog tim bildinga.”

