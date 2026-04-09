Sve više ljudi ove godine za Uskrs biraju jednostavne „uradi sam“ dekoracije umesto kupovnih ukrasa. Jedna od najlepših i najbržih ideja pravi se od običnih salveta, a rezultat je nežan i elegantan detalj koji će ulepšati svaku trpezu.

Najlepša uskršnja dekoracija od salveta

Šta vam je potrebno:

papirne salvete, po mogućstvu u pastelnim bojama

kuvana ili dekorativna jaja

malo kanapa, trake ili gumice

Kako se pravi:

Uzmite salvetu i pažljivo je raširite, a zatim presavijte tako da dobijete duguljasti oblik. Salvetu obmotajte oko jajeta i blago skupite na vrhu. Krajeve salvete možete oblikovati po želji – podići ih i formirati u oblik cveta, zeca ili mašne.

Sve učvrstite kanapom, trakicom ili gumicom kako bi dekoracija ostala na mestu. Za još lepši efekat, koristite salvete sa motivima ili kombinujte različite boje.

Ovako pripremljene dekoracije možete postaviti na uskršnju trpezu, u korpice ili ih pokloniti gostima kao mali znak pažnje. Efekat je jednostavan, a trpezarija odmah dobija svečani, prolećni duh.