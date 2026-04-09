Osobe rođene između 6. aprila i 5. maja 1960. godine imaće pravo na državnu penziju sa 66 godina i jednim mesecom, dok će oni rođeni između 6. maja i 5. juna 1960. godine pravo steći sa 66 godina i dva meseca, preneo je Skaj njuz.

Mnogi će, međutim, morati da uzmu u obzir i druge promene pravila prilikom planiranja penzionisanja.

Normalna minimalna starosna granica za penzionisanje - odnosno starost od koje neko može da počne da koristi penziju na radnom mestu, povećaće se sa 55 na 57 godina u aprilu 2028. godine.

Izvršna direktorka za politiku i zastupanje u britanskom Penzionom fondu Zoi Aleksander rekla je da se starosna granica za državnu penziju povećava iz tri razloga: produženja očekivanog životnog veka, podrške održivosti javnih finansija i unapređenja međugeneracijske pravednosti.

Prema proceni Instituta za fiskalne studije, povećanje starosne granice uštedeće javnoj kasi oko 10 milijardi funti godišnje do kraja ovog parlamenta.

Starosna granica za državnu penziju ponovo će biti povećana na 68 godina u periodu između 2044. i 2046. godine.

