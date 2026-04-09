Nepalske vlasti izdale su nalog za hapšenje bivšeg premijera te zemlje Šera Bahadura Deube, zbog optužbi za pranje novca, saopštili su izvori iz suda.

Nalog za hapšenje Šera Bahadura Deube i njegove supruge, bivše ministarke spoljnih poslova Arzu Rane Deube, izdao je u utorak sud u Katmanduu, na zahtev Odeljenja za borbu protiv finansijskog kriminala, prenosi danas Figaro.

Vlasti su zatražile pomoć Interpola u izvršenju poternice, jer se par trenutno nalazi u Singapuru, prema lokalnim medijima. Šer Bahadur Deuba (79) je bio premijer pet puta od 1995. godine i bio je dugogodišnji lider nepalske Kongresne stranke pre nego što je smenjen u januaru.

U poruci koju je objavio na društvenim mrežama, bivši premijer je negirao bilo kakvu umešanost u slučaj, i osudio ga je kao "lažnu propagandu".

