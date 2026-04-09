U izveštaju je navedeno da je Adifov sistem za pomoć u održavanju sistema (SAM) 17. januara u 21.46 časova, neposredno pre nesreće, detektovao pad elektro-napona na brzoj pruzi Madrid-Sevilja, prenosi RTVE.

Iako je ovakav incident upozorenje da je polomljena šina, na pruzi nije pokrenut automatski alarm. Dobavljač ovog sistema za upozoravanje, kompanija Hitači rejl već je upozorio da je pouzdanost detekcije prekida na toj pruzi na niskom nivou zbog "električne konfiguracije".

SAM sistem generiše alarm samo ako napon padne ispod "praga popunjenosti postavljenog na 0,780 volti", a u slučaju Adamuza, SAM sistem je registrovao nagli pad napona 17. januara, ali pošto je ostao iznad predviđenog nivoa, alarm se nije aktivirao.

Istraga je definitivno isključila sabotažu, terorizam i bilo kakav nemar ili nepažnju mašinovođa i ukazuje na nepravilnosti u tehničkoj dokumentaciji vezanoj za zavarivanje šina.

U teškoj železničkoj nesreći u Adamuzu 18. januara, nakon što je brzi voz iskočio iz šina i sudario se sa vozom iz suprotnog pravca, poginulo je 46 osoba.