Demokrate su tri puta ove godine zahtevale takvo glasanje, ali bez uspeha, podseća CNN.

"Kongres mora ponovo da potvrdi svoj autoritet, posebno u ovom opasnom trenutku. Nijedan predsednik, bio on demokrata ili republikanac, ne bi trebalo sam da vodi ovu zemlju u rat, ni sada, niti ikada", rekao je Šumer u razgovoru sa novinarima.

On je naveo da je i javno, i privatno upozoravao Belu kuću tokom napete situacije nastale između predsednikove pretnje da će "čitava civilizacija večeras umreti" i saopštenja o prekidu vatre.

Šumer je dodao da nije direktno razgovarao sa Trampom, jer mu je rečeno da predsednik "nije dostupan".

"Jedino održivo rešenje je trajno diplomatsko rešenje. Dvonedeljni prekid vatre, posebno ovako nesigura, nije strategija. To nije diplomatsko rešenje. To nije plan", rekao je Šumer.

Naglasio je da od prvog dana rat u Iranu nikada nije imao zadovoljavajući odgovor na pitanje šta je cilj i šta SAD žele da postignu.

"Koji je vremenski okvir ? Koliko će koštati i u životima i u novcu ? Predsednik nikada nije dao odgovor. U stvari, njegov odgovor varira iz dana u dan", rekao je Šumer i dodao da su Trampovi postupci "gori od nepredvidivih jer su opasni".