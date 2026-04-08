Bezbednost Ormuskog moreuza zavisi od potpunog prekida agresije protiv Irana, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan tokom telefonskog razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom.

"Nesigurnost u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu je direktna posledica američke i izraelske vojne agresije , a obezbeđivanje bezbednosti ovog vitalnog plovnog puta zavisi od potpunog prekida napada", rekao je Pezeškijan.

U noći 8. aprila, predsednik SAD Donald Tramp je objavio sporazum sa Iranom o dvonedeljnom prekidu vatre. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je kasnije objavio otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji ide približno 20% svetskih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa (TPG).

Sada nekoliko iranskih medija izveštava da su tankeri za naftu prestali da prolaze kroz Ormuski moreuz dok Izrael nanosi svoje „najteže udare“ na Liban od početka svoje operacije, javlja BBC.

