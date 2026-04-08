Međutim, jedno neobično otkriće tokom renoviranja kuće u Velikoj Britaniji pokazalo je sasvim drugačiju stranu ljudske potrebe da ostavi „trag“.

Tokom radova, pronađen je zapis na zidu koji detaljno opisuje ljubavne avanture jednog muškarca u periodu od čak 36 godina. Ova bizarna priča brzo je postala viralna i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Viralni snimak i fotografije zapalili mreže

Fotografije neobičnog zapisa podelila je korisnica platforme X, koja je uz objavu napisala da ljudi „zumiraju i pogledaju detalje“. Upravo ti detalji šokirali su javnost – na zidu su navedena imena žena, njihove godine, kao i gradovi poput Lidsa, Notingema i Kolvin Beja u Velsu.

Vest je preneo i Daily Star, čime je dodatno poraslo interesovanje za ovaj slučaj.

Šta je zapravo pronađeno?

Na zidu su ostavljeni detaljni zapisi o navodnim intimnim susretima, uključujući:

imena i nadimke žena

godine starosti

lokacije susreta širom Velike Britanije

Neke žene su opisane i neobičnim nadimcima poput „devojka sa konjima“ ili „žena iz vešeraja“, što je dodatno podstaklo rasprave na internetu.

Reakcije javnosti: šok, osuda i neverica

Otkriće je izazvalo podeljene reakcije. Mnogi korisnici društvenih mreža osudili su postupak nepoznatog muškarca, smatrajući ga neprimerenim i uvredljivim, posebno zbog načina na koji su žene predstavljene.

S druge strane, pojedini su pokušali da pronađu objašnjenje – da li je reč o pokušaju humora, ličnoj „legendi“ ili jednostavno potrebi za pažnjom i dokazivanjem.

Zašto ljudi ostavljaju tragove?

Iako su istorijski zapisi često imali umetničku ili kulturnu vrednost, ovaj slučaj pokazuje kako potreba za ostavljanjem ličnog traga može poprimiti i kontroverzne oblike.

Ova neobična priča još jednom potvrđuje koliko viralni sadržaj sa društvenih mreža može brzo privući pažnju javnosti i pokrenuti široke rasprave o granicama privatnosti i pristojnosti.