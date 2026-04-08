Spor oko tumačenja verskih prava u Oružanim snagama BiH otvorio je novu liniju podela unutar institucija države, nakon što je episkop bihaćko-petrovački Sergije upozorio da se pravoslavnim pripadnicima sistema odbrane uskraćuje pravo na obeležavanje ključnih praznika.

U dopisu upućenom na više adresa, uključujući i parlamentarnog vojnog poverenika, vladika Sergije, koji obavlja dužnost vojnog episkopa, naveo je da je Ministarstvo odbrane BiH ove godine prekinulo dosadašnju praksu potpisivanja odluka o bogosluženjima. Te odluke su, kako ističe, do sada regulisale i evidentiranje verskih praznika poput Božića i Uskrsa, što je zaposlenima omogućavalo njihovo nesmetano obeležavanje.

Prema navodima RTRS, novo tumačenje zakona dovodi do toga da se verski praznici više ne tretiraju kao neradni dani, već kao pitanje individualnih "verskih potreba", koje zaposleni ostvaruju kroz plaćeno ili neplaćeno odsustvo.

"Ovde se očigledno radi o selektivnoj primeni zakona po principu 'sviđa mi se – ne sviđa mi se'", naveo je vladika Sergije, ukazujući da se u drugim slučajevima entitetski propisi primenjuju prema mestu prebivališta zaposlenih, ali da se Zakon o praznicima Republike Srpske ignoriše.

On je posebno naglasio razliku između praznika i plaćenog odsustva, ističući da su praznici unapred utvrđeni zakonom i kao takvi ne zavise od odluke poslodavca, dok se pravo na odsustvo odobrava pojedinačno, uz podnošenje zahteva.

"Poistovećivanje verskih praznika sa verskim potrebama predstavlja pogrešnu pravnu kvalifikaciju, jer se time kolektivno pravo verske zajednice svodi na individualni institut plaćenog odsustva, što dovodi do posebnog diskriminisanja po osnovu vere", upozorio je on.

S druge strane, iz Ministarstva odbrane u Savetu ministara BiH navode da postupaju u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH. Prema tom tumačenju, zaposlenima je omogućeno do šest dana odsustva godišnje radi zadovoljavanja verskih i tradicijskih potreba, od čega su dva dana plaćena.

U Ministarstvu ističu da je interni pravilnik usklađen sa zakonom i da se isti režim primenjuje na sve zaposlene u sistemu odbrane, bez obzira na versku pripadnost.

Ipak, slučaj je već dobio institucionalnu dimenziju. Parlamentarni vojni poverenik Boško Šiljegović potvrdio je da je primio dopis i da su pokrenute određene aktivnosti povodom ovog pitanja.