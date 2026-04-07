Organizacija Amnesti internešenel saopštila je danas da "apokaliptične pretnje" predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa upućene Iranu, uključujući izjavu da bi "cela civilizacija mogla da nestane večeras", zahtevaju hitnu reakciju međunarodne zajednice kako bi se sprečila moguća katastrofa.

Generalna sekretarka organizacije Agnes Kalamar ocenila je da takve izjave podrazumevaju pretnje gađanjem civilne infrastrukture u Iranu i da "mogu da predstavljaju pretnju izvršenja genocida" nad populacijom većom od 90 miliona ljudi, prenosi NBC News.

"Međunarodna zajednica, uključujući Savet bezbednosti UN, regionalne organizacije i sve države, mora hitno da interveniše kako bi se sprečila predstojeća katastrofa i nedvosmisleno potvrdilo da podsticanje, naređivanje ili izvršenje ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida povlači individualnu krivičnu odgovornost prema međunarodnom pravu", navela je Kalamar.

Donald Tramp zapretio je ranije danas Iranu da će "čitava (jedna) civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.