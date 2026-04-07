Situacija na Bliskom istoku dodatno se komplikuje i preti da preraste u još ozbiljniju krizu. Nemačka i Holandija uputile su hitan apel svojim državljanima da napuste Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), ukoliko njihov boravak u toj zemlji nije apsolutno neophodan.

Holandska ambasada podsetila je svoje građane da je još na početku sukoba izdato upozorenje u vidu narandžastog koda, kojim se savetuje izbegavanje svih putovanja osim onih koja su nužna.

"Razmislite da li je vaš boravak u UAE i dalje neophodan. Ako to više nije slučaj, napustite zemlju", navodi se u zvaničnom saopštenju ambasade, koje prenosi Sky News.

Građanima koji ipak odluče da ostanu savetuje se da se pripreme za moguće dalje pogoršanje bezbednosne situacije, kao i da provere važenje svojih putnih dokumenata.

Prema rečima dopisnice iz Dubaija, Sali Lokvud, i nemački državljani dobili su slične preporuke od svojih vlasti.

Upozorenja nisu ograničena samo na UAE – slične mere opreza na snazi su i u drugim zemljama Persijskog zaliva.

Tako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kuvajta pozvalo građane i stanovnike da ostanu u svojim domovima u periodu od ponoći do 6 časova ujutru u sredu.

Portparol ministarstva istakao je da je ova odluka doneta kao mera predostrožnosti, ali je naveo da je povezana sa rokom koji je američki predsednik postavio za 20 časova po istočnom vremenu, nakon čega je upozorio da bi "čitava civilizacija mogla da umre".

U međuvremenu, američka ambasada u Manami naložila je svim svojim službenicima u Bahreinu da se sklone na bezbedno mesto.

"Preporučujemo svim američkim državljanima u Bahreinu da učine isto do daljnjeg. Ukoliko je moguće, ostanite u sigurnom objektu i držite se dalje od prozora", poručili su iz ambasade.