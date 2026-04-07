Kuvajtsko ministarstvo unutrašnjih poslova zamolilo je građane i stanovnike da ostanu kod kuće od ponoći do 6 sati ujutru u sredu.

Portparol kaže da je ovo "mera predostrožnosti", ali da pokriva rok američkog predsednika od 20 časova po istočnom vremenu (dva čas ujutru u sredu po našem vremenu), nakon čega će, kako je rekao, "čitava civilizacija umreti".

Ranije je američka ambasada u Manami naložila svim svojim vladinim službenicima u Bahreinu da se sklone u svoje domove.

- Preporučujemo svim Amerikancima u Bahreinu da učine isto do daljnjeg - dodala je ambasada.

- Koliko je to moguće, ostanite u bezbednoj strukturi i držite se podalje od prozora.