Incident se dogodio na autoputu 78, a snimak dramatičnog sletanja brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao veliku pažnju.

Zašto je avion sleteo na autoput

Prema dostupnim informacijama, avion je poleteo iz Nju Džerzi ka Indijani, ali je tokom leta pilot prijavio problem sa motorom.

U radio-komunikaciji naveo je da nije siguran da može bezbedno da sleti, ali je na kraju bio prinuđen da izvede prinudno sletanje na autoput.

Snimak koji je šokirao javnost

Video snimak, zabeležen kamerom iz automobila, prikazuje avion koji leti veoma nisko iznad vozila, a zatim se spušta između traka na auto-putu.

U avionu su bili:

65-godišnji pilot iz Mičigen

34-godišnja putnica iz Nju Džerzija

Srećom, niko nije povređen, uključujući i vozače na putu.

Svedoci: „Pravo čudo“

Očevici su opisali situaciju kao neverovatnu i dramatičnu.

Jedan od svedoka naveo je da pilot nije delovao panično, već je fokusirano pokušavao da bezbedno prizemlji avion.

„To je bilo pravo čudo. Sleteo je između traka i izbegao sve automobile“, rekao je svedok.

Reakcija hitnih službi

Na lice mesta brzo su stigle hitne službe, a prema rečima nadležnih, svi su reagovali profesionalno i brzo.

Avion je kasnije prebačen na obližnji aerodrom, dok Federal Aviation Administration (FAA) sprovodi istragu o incidentu.

Ovaj događaj pokazuje koliko brzo situacija u vazduhu može postati kritična, ali i koliko je važno iskustvo pilota u ovakvim trenucima.

