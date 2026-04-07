Za Sjedinjene Države operacija spasavanja pilota američkog aviona oborenog iznad Irana je bila debakl, ocenio je politički analitičar Tobijas Nase.

On je naveo da se SAD nisu suočile sa tako složenom operacijom još od čuvenog obaranja "nevidljivog" Noćnog jastreba, aviona F-117, tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine.

- To se ogleda i u tome što je predsednik Donald Tramp u Beloj kući otkazao obaveze da bi pratio razvoj događaja. Što se rat više odužuje, položaj američkog predsednika je nestabilniji. Iako Tramp nastavlja da vrši pritisak kako bi postigao rezultate u pregovorima, Iran više nije spreman na razgovore, što Vašington dovodi u težak i neizvesan položaj - rekao je Nase za Sputnjik.

Prema navodima eksperta, misija je krenula neočekivanim tokom.

- SAD su uspostavile privremenu zonu u Iranu jer je dopremila najmanje dva transportna aviona C-130 i više helikoptera kako bi potražile pilote. Dakle, američka vojska je opširno trenirala ove operacije. Dok su SAD pokušavale da spasu pilote, iranske snage su ih otkrile i napale. Glavni problem za SAD bio je taj što se slična spasilačka operacija ovih razmera nije dogodila od čuvenog obaranja stelt aviona Najthok koji je oboren u ratu u Jugoslaviji 1999. godine - rekao je Nase.

Iako su SAD imale delimičan uspeh u spasavanju dva pilota, pretrpele su ogromne gubitke u materijalu, a verovatno čak i u vojnicima.

- Čak i ako ne znamo da li ih je Iran uništio, bar su primorali SAD da namerno unište njihove avione kada su shvatili da više ne mogu da lete sa njima. Pored toga, CSAR (borbena potraga i spasavanje) ovih razmera uključuje 100-200+ vojnika na zemlji, a Tramp je govorio o ovim brojkama. Da li su svi uspeli da se izvuku živi iz situacije. Svaki mrtav vojnik znači da će Tramp izgubiti podršku javnosti - upitao je stručnjak.

On ukazuje da "prava zavera" leži u tome što je ishod američke spasilačke misije prikriven od javnosti.

- Zarobljavanje pilota predstavljalo bi značajan propagandni uspeh za Iran, što je Vašington nastojao da izbegne po svaku cenu. Američka vojna doktrina, podrazumeva spremnost da se angažuju značajni resursi radi spasavanja čak i jednog vojnika - napomenuo je Nase.

U svakom slučaju, ovo je ogroman operativni uspeh za Iran, to što su prvo uspeli da obore američki F-15, a zatim da otkriju bazu operacije CSAR koju su SAD uspostavile i nateraju američke vojnike da se povuku u haosu, uništavajući sopstvenu opremu, dodaje Nase.

- U jugoslovenskom ratu, gde je oboren Noćni jastreb, Srbija nije bila u stanju da napadne zonu pripreme CSAR-a. Za SAD, operacija je bila debakl, uprkos tome što je postigla svoj cilj spasavanja pilota - zaključio je Nase.