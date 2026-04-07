Nakon izuzetno oštrih i zabrinjavajućih izjava američkog predsednika Donalda Trampa upućenih Iranu, reagovala je i Bela kuća, pokušavajući da ublaži tenzije i odbaci mogućnost upotrebe nuklearnog oružja.

Iz Bele kuće je saopšteno da Sjedinjene Američke Države ne razmatraju nuklearni napad na Iran, uprkos sve zapaljivijoj retorici koja dolazi iz vrha američke administracije.

Prethodno je Tramp u utorak izneo izjavu koja je izazvala šok širom sveta, upozorivši da bi „čitava civilizacija večeras mogla da umre i nikada se više ne vrati“. Ova poruka, koja je ocenjena kao jedna od najdramatičnijih u poslednje vreme, izazvala je burne reakcije kako u međunarodnoj javnosti, tako i unutar samih Sjedinjenih Država.

Ubrzo nakon toga usledile su oštre reakcije iz Irana, ali i iz američkog političkog života. Među onima koji su reagovali bila je i Mardžori Tejlor Grin, američka političarka i nekadašnja Trampova saveznica, koja je pozvala na hitno uklanjanje predsednika sa funkcije nakon ovakvih izjava.

Njena reakcija dodatno je pojačala političku buru u SAD, gde se sve češće postavlja pitanje granica retorike u trenutku ozbiljnih međunarodnih tenzija.

Istovremeno, situacija između SAD i Irana ostaje izuzetno napeta, a ovakve izjave dodatno podižu strah od potencijalne eskalacije sukoba na Bliskom istoku.