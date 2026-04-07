Teheran je "prekinuo direktnu diplomatiju" sa Vašingtonom, objavio je list Volstrit džornal, uz napomenu da se razgovori ipak nastavljaju preko posrednika uključenih u pregovore o prekidu vatre.

Tokom sukoba, većina pregovora o njegovom okončanju između SAD i Irana vođena je preko drugih država, poput Pakistana.

Njujork tajms navodi nešto drugačiju verziju, pozivajući se na tri iranska izvora, prema kojima je Iran prekinuo pregovore sa SAD koji su se vodili preko Pakistana.

Prema navodima Volstrit džornala, najnoviji diplomatski potez Teherana dodatno je zakomplikovao napore da se postigne dogovor do roka koji je predsednik SAD postavio.

Jedan od zvaničnika rekao je da Iran ovim potezom želi da pošalje signal nezadovoljstva i prkosa, prenosi list.

Tramp je ranije danas, uoči isteka roka koji je postavio Iranu, izjavio da će "nestati čitava (jedna) civilizacija".

On je time, kako se ocenjuje, dodatno pojačao pretnje Iranu u pokušaju da obezbedi ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za brodski saobraćaj bez opasnosti od iranskih napada.