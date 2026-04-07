Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je danas da Izrael "sve jačim intenzitetom ruši iranski režim".

"Izrael ruši režim u Iranu sve jačom snagom", rekao je premijer Benjamin Netanjahu nedugo nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da bi "čitava jedna civilizacija večeras mogla da umre", prenosi Tajms of Izrael.

Trampov najnoviji rok za otvaranje Ormuskog moreuza ističe večeras u 20.00 časova po istočnom vremenu SAD (02.00 po srednjeevropskom vremenu).

"Sve jačim intenzitetom rušimo teroristički režim u Iranu. Juče smo uništili transportne avione i desetine helikoptera, a danas smo pogodili železničke pruge i mostove koje koristi Revolucionarna garda Irana", izjavio je Netanjahu.

On je rekao da su pruge i mostovi korišćeni za transport "sirovina za oružje, samog oružja i operativaca koji napadaju Izrael, SAD i zemlje u regionu, ali takođe ugnjetavaju iranski narod".

Netanjahu je naglasio da Izrael ne cilja iranski narod, već nastoji da "oslabi i slomi režim terora koji 47 godina ugnjetava Irance".