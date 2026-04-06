Prolazak brodova kroz Ormuski moreuz za "prijateljske zemlje" ubuduće će biti moguć samo uz plaćanje taksi za bezbednost, u skladu sa novim protokolom koji je nedavno usvojen, izjavio je danas neimenovani iranski izvor.

On je za iranski Nur njuz rekao da nijedna država neće biti izuzeta od ove obaveze.

Izvor je naveo da je mera deo strategije Irana da nadoknadi deo štete nastale usled, kako je rekao, neprijateljske agresije, kroz naplatu bezbednosnih taksi za prolazak kroz Ormuski moreuz.

Dodao je da će se novi protokol dosledno primenjivati na sve zemlje koje se ne smatraju neprijateljskim, uključujući i one koje Iran smatra prijateljskim.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je u nedelju da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je takođe, zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, bez preciziranja razmera mogućih napada.