Objava u Fejsbuk grupi „Balkanci u Nemačkoj“ pokrenula je veliku raspravu o troškovima života, posebno o mesečnim izdvajanjima za hranu.
– Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Koliko realno trošite na hranu mesečno u Nemačkoj? Sedim sa drugom, on kaže da on i žena troše 300 evra i da im ništa ne fali, kupuju u Lidlu i Aldiju na akcijama.
Ja mu kažem da to nije moguće, jer meni i mojoj ode oko 800 evra, a ne kupujemo ništa posebno – normalna hrana i voće. Da li ja bacam pare ili on jede samo makarone i paštetu? Pišite realno da vidim ko je ovde lud – glasila je objava.
Kuvaju i ne bacaju hranu
Komentari su pokazali koliko se navike razlikuju:
„Nas dvoje trošimo oko 400–500 evra, kuvamo svaki dan, ništa nam ne fali i ne bacamo hranu“, napisao je jedan korisnik.
Drugi je bio direktniji: „Tvoj drug ne govori istinu. A ti ne brini – 700–800 evra za četvoročlanu porodicu je sasvim normalno.“
Neki su pokušali da objasne kako je moguće živeti sa manje:
„Možda može sa 300 evra – to je oko 10 evra dnevno, dovoljno za osnovno.“
S druge strane, bilo je i kritika:
„Kupujem zdravo i trošim oko 200 evra, ne razumem kako ljudi potroše toliko“, dok je jedan kroz šalu dodao: „Za pivo mi ode 300 evra.“
Neki troše i preko 1.000 evra
Većina komentara ipak ide u pravcu da su veći troškovi realniji:
„Živim sam sa psom i trošim najmanje 1.000 evra mesečno. Na hrani ne treba štedeti – kasnije se to plaća zdravljem“, napisao je jedan korisnik.
Slična mišljenja su česta:
„300 evra danas nije dovoljno ni za osnovno“,
„Svaka čast ko uspe sa tim budžetom.“
Ima i onih koji prolaze sa manje
Ipak, pojedinci uspevaju da troše znatno manje, uglavnom zbog specifičnih okolnosti:
„Trošim 150–200 evra jer na poslu imam obroke“,
„Sve zavisi od broja članova i navika.“
Realnost za porodice – oko 800 evra
Većina se slaže da su realni mesečni troškovi za porodice znatno viši:
„Nas četvoro trošimo oko 800 evra, kuvam svaki dan i pravim kolače“,
„Nas troje najmanje 700 evra“,
„Ja i muž 550–600 evra, kupujemo u diskontima.“
Za veće porodice iznosi rastu i preko 1.000 evra mesečno.
Na kraju rasprave, većina zaključuje da je 300 evra mesečno za hranu u Nemačkoj moguće samo uz veoma skromnu ishranu.
„Ili živite kako treba ili samo preživljavate“, bio je jedan od komentara koji najbolje sumira celu priču.
