Objava u Fejsbuk grupi „Balkanci u Nemačkoj“ pokrenula je veliku raspravu o troškovima života, posebno o mesečnim izdvajanjima za hranu.

– Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Koliko realno trošite na hranu mesečno u Nemačkoj? Sedim sa drugom, on kaže da on i žena troše 300 evra i da im ništa ne fali, kupuju u Lidlu i Aldiju na akcijama.

Ja mu kažem da to nije moguće, jer meni i mojoj ode oko 800 evra, a ne kupujemo ništa posebno – normalna hrana i voće. Da li ja bacam pare ili on jede samo makarone i paštetu? Pišite realno da vidim ko je ovde lud – glasila je objava.

Kuvaju i ne bacaju hranu

Komentari su pokazali koliko se navike razlikuju:

„Nas dvoje trošimo oko 400–500 evra, kuvamo svaki dan, ništa nam ne fali i ne bacamo hranu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio direktniji: „Tvoj drug ne govori istinu. A ti ne brini – 700–800 evra za četvoročlanu porodicu je sasvim normalno.“

Neki su pokušali da objasne kako je moguće živeti sa manje:

„Možda može sa 300 evra – to je oko 10 evra dnevno, dovoljno za osnovno.“

S druge strane, bilo je i kritika:

„Kupujem zdravo i trošim oko 200 evra, ne razumem kako ljudi potroše toliko“, dok je jedan kroz šalu dodao: „Za pivo mi ode 300 evra.“

Neki troše i preko 1.000 evra

Većina komentara ipak ide u pravcu da su veći troškovi realniji:

„Živim sam sa psom i trošim najmanje 1.000 evra mesečno. Na hrani ne treba štedeti – kasnije se to plaća zdravljem“, napisao je jedan korisnik.

Slična mišljenja su česta:

„300 evra danas nije dovoljno ni za osnovno“,

„Svaka čast ko uspe sa tim budžetom.“

Ima i onih koji prolaze sa manje

Ipak, pojedinci uspevaju da troše znatno manje, uglavnom zbog specifičnih okolnosti:

„Trošim 150–200 evra jer na poslu imam obroke“,

„Sve zavisi od broja članova i navika.“

Realnost za porodice – oko 800 evra

Većina se slaže da su realni mesečni troškovi za porodice znatno viši:

„Nas četvoro trošimo oko 800 evra, kuvam svaki dan i pravim kolače“,

„Nas troje najmanje 700 evra“,

„Ja i muž 550–600 evra, kupujemo u diskontima.“

Za veće porodice iznosi rastu i preko 1.000 evra mesečno.

Na kraju rasprave, većina zaključuje da je 300 evra mesečno za hranu u Nemačkoj moguće samo uz veoma skromnu ishranu.

„Ili živite kako treba ili samo preživljavate“, bio je jedan od komentara koji najbolje sumira celu priču.