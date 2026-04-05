Spasavanje američkog pilota u udaljenom delu Irana je najnoviji primer složenih misija pronalaženja i izvlačenja vojnog osoblja zarobljenog duboko na neprijateljskoj teritoriji, piše CNN.

Jedna od najpoznatijih bila je spasavanje američkog pilota Skota O’Grejdija, koji se šest dana krio u šumovitim brdima nakon što su njegov F-16 oborile srpske snage iznad Bosne 1995. godine.

Čak i dok se padobranom spuštao na zemlju, Grejdi je mogao da vidi lokalne snage kako jure ka njemu.

U intervjuu za CNN 2015. godine, prisetio se kako je otkinuo svoj padobran, zgrabio deo svoje opreme za preživljavanje i pojurio u šumu.

„I za nekoliko trenutaka, ljudi su prolazili pored mene“, rekao je O’Grejdi. Prva dvojica su bili muškarac i dečak, udaljeni samo 2 metra.“

Kretao se noću, povremeno pokušavajući da pozove pomoć radio-stancom. Borio se sa vlažnim uslovima, žeđu ​​i glađu. Jeo je mrave i biljke i pio vodu koju je imao u svom rancu za hitne slučajeve dok je nije ponestalo četvrtog dana.

Šeste noći, uspeo je da dobije signal do drugog aviona u svojoj eskadrili koristeći pozivni znak 'Bašer Pet-Dva'. Ubrzo su se četiri helikoptera marinaca uputila više od 80 milja u neprijateljsku teritoriju. Oko 40 drugih aviona je pazilo u blizini u slučaju da Srbi primete pokušaj spasavanja.

Sledećeg jutra, O’Grejdijevi spasioci su ga locirali kako trči iz šume u mali otvor, sa pištoljem kalibra 9 milimetara u ruci u slučaju neprijateljske vatre.

Drhteći, gladan, dehidriran, O’Grejdi je ubačen u helikopter CH-53E Super Stallion, na koji je pucano dok se uzdizao u vazduh.