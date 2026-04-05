Tokom opadajućeg Meseca lakše sagledavamo stvari i pravimo planove koji nas vode ka uspehu.

Za ove znakove najvažnije je da ne odustanu. Iako je ponekad lako pomisliti da se ništa neće promeniti, ovog dana odustajanje nije opcija. Upravo zato uspevaju da iskoriste ono dobro što im je na raspolaganju i pretvore ga u nešto vredno. Nada je i dalje tu - samo se menja i jača. Prilike se pojavljuju, a oni su spremni da ih iskoriste.

Ovan

Time što govorite ono što drugi ne smeju, otvaraš sebi vrata novih prilika. Ta vrata vode ka uspehu. Vaša hrabrost dolazi do izražaja. Možda nisi uvek svima omiljen, ali ljudi te slušaju i poštuju ono što govoriš — i to ti daje novu nadu.

Tokom ovog perioda imate snažan uticaj na druge, što pomaže da stvorite nove prilike, kako za sebe, tako i za ljude oko sebe. Budućnost deluje obećavajuće.

Blizanci

Danas si više u svojim mislima, ali na dobar način. Ideje ti dolaze lako i osećaš nalet kreativnosti. Ipak, da bi uspeo, važno je da te ideje podeliš s drugima. Kada uključiš ljude oko sebe, stvari počinju da se razvijaju mnogo brže.

Ono što je počelo kao mala ideja može prerasti u veliku priliku za mnoge. To donosi optimizam i veru u budućnost.

Škorpija

Ono vas od danas vodi jeste snažan osećaj iznutra. Intuicija je posebno izražena i važno je da je poslušate. Ako osećate da treba da napravite neki potez — uradire to bez oklevanja, piše Your tango.

Vaš unutrašnji glas je sada jasan i vodi ka pravim prilikama. Verujući sebi, dolazite na put koji može doneti velike promene.