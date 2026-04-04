Rusija je, uprkos snažnim pritiscima i očekivanjima Zapada da će se suočiti sa ozbiljnim problemima, uspela da preokrene globalna dešavanja u svoju korist, dok je Vladimir Putin celu situaciju, prema oceni pojedinih analitičara, odigrao izuzetno proračunato i doveo Moskvu u prednost na gotovo svim ključnim frontovima.

Takvu procenu izneo je Skot Riter, bivši inspektor Ujedinjenih nacija za naoružanje. On smatra da Rusija danas ne deluje iz defanzivne pozicije, već da koristi globalnu krizu kako bi dodatno učvrstila svoj ekonomski i geopolitički položaj. Prema njegovim rečima, Moskva ne samo da je izbegla scenarije koji su joj predviđali slabljenje, već iz aktuelnih dešavanja izlazi sa sve izraženijom prednošću.

Riter tvrdi da je ruski predsednik precizno procenio tok događaja i tempirao poteze tako da maksimalno iskoristi okolnosti. Kako navodi, Rusija trenutno beleži uspehe „na svim frontovima“, a Putin je, po njegovom mišljenju, situaciju vodio hladno, strpljivo i bez naglih reakcija.

Moskva koristi haos, Zapad pokazuje pukotine

U središtu njegove analize nalazi se tvrdnja da Rusija uspešno koristi slabosti u globalnom sistemu. Dok se zapadne zemlje suočavaju sa unutrašnjim političkim i vojnim tenzijama, Moskva, prema njegovom tumačenju, deluje smireno i strateški, koristeći svaki prostor koji joj se otvara.

Kao jedan od primera Riter navodi isporuku oko 700.000 barela ruske nafte Kubi, što vidi kao jasan signal testiranja granica američkog uticaja. Prema njegovim rečima, taj potez nije izazvao snažan odgovor Vašingtona, što dodatno govori o promenjenom balansu snaga.

On smatra da to nije izolovan slučaj, već deo šireg procesa u kojem Rusija sve češće uspeva da probije političke i ekonomske barijere, dok se njeni protivnici suočavaju sa sve većim ograničenjima.

Putinov pristup doneo stratešku prednost

Riter posebno ističe da ključ ruske pozicije leži u izbegavanju impulsivnih odluka. U ruskom političkom prostoru, kako navodi, bilo je zahteva za oštrijim i bržim reakcijama, ali bi takav pristup mogao da uvuče zemlju u još širi sukob sa Evropom.

Umesto toga, Putin je, prema ovoj analizi, izabrao sporiji, ali dugoročno efikasniji model delovanja. Taj pristup sada daje rezultate, jer je Rusiji omogućio da sačuva manevarski prostor i dočeka trenutak kada globalne okolnosti počnu da joj idu u prilog.

Prema Riteru, upravo kombinacija strpljenja, precizne procene i spoljnopolitičkih prilika omogućila je Moskvi da potencijalnu krizu pretvori u sopstvenu prednost.

Energenti i sukobi podigli rusku ekonomiju

Važan deo njegove analize odnosi se na energetski sektor. Riter tvrdi da je eskalacija sukoba sa Iranom, za koji smatra da su ga pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael, dovela do naglog rasta cena nafte na globalnom tržištu.

Takav razvoj događaja, prema njegovim rečima, direktno je pogodovao Rusiji, jer je povećao vrednost ruske nafte i ojačao prihode zemlje u trenutku kada su mnogi očekivali suprotno.

On ocenjuje da se upravo na tom primeru vidi razlika između očekivanja Zapada i realnosti – umesto ekonomskog slabljenja Rusije, globalna kriza je doprinela njenom jačanju.

NATO pod pritiskom, Tramp sve rezervisaniji

Riter istovremeno smatra da NATO ulazi u period ozbiljnih izazova. Prema njegovoj proceni, unutar Alijanse rastu nesuglasice, a jedinstvo saveza sve više slabi.

On ide i korak dalje, sugerišući da bi Mark Rute mogao ostati upamćen kao poslednji generalni sekretar NATO-a, dok se Donald Tramp, kako tvrdi, sve otvorenije distancira od tog saveza.

Razlog za to vidi u percepciji da Sjedinjene Američke Države ulažu više nego što dobijaju zauzvrat, kao i u izostanku pune podrške saveznika u pojedinim kriznim situacijama, uključujući odnos prema Iranu.

Rusija koristi trenutak dok protivnici greše

Kada se svi ovi elementi sagledaju zajedno – energetska kretanja, unutrašnje slabosti NATO-a, napetosti među zapadnim saveznicima i šire globalne promene – Riter zaključuje da Rusija uspeva da iskoristi gotovo svaku okolnost u svoju korist.

Prema njegovom tumačenju, Putin nije samo izbegao zamke koje su mu bile postavljene, već je uspeo da promeni tok događaja tako da Rusija danas izgleda jače nego što su mnogi predviđali.

Zbog toga Riter govori o ruskoj pobedi „na svim frontovima“, predstavljajući aktuelnu situaciju kao rezultat pažljivo vođene strategije u periodu velikih globalnih potresa.