Američka mornarica bi mogla da ostane bez zaliha krstarećih raketa „tomahavk“ za otprilike tri i po meseca, imajući u vidu tempo njihove upotrebe protiv Irana, utvrdio je Sputnjik na osnovu analize budžetskih dokumenata.

Prema podacima, ciljani nivo zaliha "tomahavka" je 3.992 rakete. Uzimajući u obzir da je 850 raketa već potrošeno, preostali arsenal će trajati 3,7 meseci.

Kako pokazuju dokumenti, od 2019. godine, SAD održavaju svoje zalihe raketa kroz redovnu resertifikaciju i modernizaciju i starije rakete se modernizuju i produžava im se vek trajanja.

Približno 250 raketa se modernizuje godišnje. Ukupno 9.240 "tomahavka" je kupljeno od početka proizvodnje.

Kako je izvestio "Vašington post", Pentagon je zabrinut zbog potrošnje ove municije i od početka operacije 28. februara, SAD su upotrebile više od 850 "tomahavk" raketa, što bi moglo uticati na borbenu gotovost SAD u Indo-pacifičkom regionu.

"Vol strit žurnal" je ranije objavio da su gubici SAD od izgubljene i oštećene vojne opreme tokom operacije na Bliskom istoku dostigli skoro tri milijarde dolara.