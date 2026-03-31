Načelnik Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) admiral Bred Kuper, posetio je Izrael ove nedelje i sastao se sa načelnikom štaba izraelske vojske (IDF), Ejalom Zamirom, potvrđeno je iz CENTCOM-a.

Tokom posete, koja je trajala od nedelje do ponedeljka, dvojica lidera su razgovarala o napretku u tekućim operacijama za ograničavanje iranskih sposobnosti projekcije moći izvan granica te zemlje, preneo je "Tajms of Izrael".

Portparol CENTCOM-a Tim Hokins istakao je da su takođe potvrdili snagu američko-izraelskog odbrambenog partnerstva i važnost stalne koordinacije.

"Tajms of Izrael" ranije je preneo da je sastanak Kupera i Zamira fokusiran na zajedničku kampanju protiv Irana.