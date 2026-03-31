Otvaranje Ormuskog prolaza u budućnosti neće biti nimalo jednostavno, a dovoljan je samo jedan ozbiljan incident da brodari i osiguravajuće kuće na duže vreme odustanu od plovidbe tom rutom.

Na to je penzionisani pukovnik Kopnene vojske SAD Lorens Vilkerson u emisiji na Jutjub kanalu.

Prema njegovoj oceni, prolaz je veoma lako blokirati, dok bi njegovo ponovno stavljanje u punu funkciju bilo znatno teže, posebno ako Iran odluči da ga drži zatvorenim.

- Brinemo zbog toga da bi nekoliko brodova moglo da bude potopljeno i da bi prolaz mogao da bude zatvoren. Taj prolaz nije lako ponovo otvoriti ako neko namerava da ga drži zatvorenim. Izuzetno je jednostavno blokirati taj prolaz i siguran sam da je Iran to pitanje temeljno proučio. Zapravo, rekao bih da su Iranci veoma daleko odmakli i kada je reč o naoružanju, i o metodama, i o svemu ostalom - rekao je Vilkerson.

Vilkerson smatra da čak i ako Vašington formalno proglasi deblokadu Ormuskog prolaza, trgovački brodovi neće tako brzo biti spremni da ponovo koriste tu pomorsku rutu.

Po njegovim rečima, strah bi mogao da nadživi svaku zvaničnu objavu o bezbednosti plovidbe, jer bi jedan jedini napad bio dovoljan da uzdrma poverenje čitavog tržišta.

- Da biste nasmrt uplašili ceo svet, i osiguravače i brodovlasnike, dovoljan je samo jedan slučaj. To je sve što je potrebno. A onda će proći mnogo vremena pre nego što bilo koja mornarica uspe da ubedi ljude da je sada ponovo bezbedno isploviti - objasnio je on.

Ormuski prolaz ključan za naftu i gas

Vojna kampanja Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Islamske Republike Iran traje od 28. februara. Od tada dve strane neprekidno razmenjuju udare.

U Tel Avivu su naveli da je cilj operacije da se spreči Teheran da dođe do nuklearnog oružja. Vašington je zapretio uništenjem vojnog potencijala Irana i pozvao građane te zemlje da svrgnu režim.

Iran je, sa druge strane, poručio da je spreman da se brani i da za sada ne vidi razlog za obnavljanje pregovora.

Zbog sukoba je plovidba kroz Ormuski prolaz gotovo zaustavljena. Reč je o jednom od najvažnijih pravaca za isporuku nafte i tečnog prirodnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, pa svako dalje pogoršanje situacije nosi ozbiljan rizik za globalno snabdevanje energentima.