Bajatović je rekao da je produženje gasnog aranžmana odlična vest i da dogovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina još jedna potvrda dobrih odnosa dveju zemalja.

On je naveo da je produžen stari dugoročni ugovor, a da produžetak nije duži jer se, kako je naveo, javljaju dodatni problemi u plaćanju i u tumačenju evropskih sankcija.

''Srbija je bezbedna najmanje do 1. januara 2028. godine, govorimo o o tranzitiranju kroz treće zemlje, odnosno iz evropskih zemalja u treće zemlje koje nisu članice EU. Kad govorimo o dodatnim troškovima, ako se dese problemi u plaćanju, recimo, može se pojaviti neki platni agent i on uzima pet odsto. Čiji je sad to trošak? I mnogo takvih drugih stvari'', rekao je Bajatović za RTS.

Kada je reč o cenama, zvanični podaci govore da je gas u Evropi 75 odsto, a da je prava istina je da je od februara poskupeo 100 odsto kao posledica krize na Bliskom Istoku i dodao da je Srbija zadržala naftnu formulu.

''To je stari način obračuna energije, 35 odsto utiče cena troprocentnog mazuta, 35 odsto utiče cena jednoprocetnog mazuta, a 30 odsto utiče cena dizela na tržištu. I tako obračunavate. To je formula koja na kraju daje cenu. Ono što je bitno za ovakvu formula, računa se devet meseci. Znači, evo sad, kada bih rekao ova sadašnja poskupljenja, to bi bila veća cena, ali se računa devet meseci unazad'', rekao je Bajatović.

Dodao je da će u narednom kvartalu biti stabilna cena - 320 (dolara), a da bi da kupujemo gas na berzi cena bila 690.

''Kad se govori o fleksibilnosti, mi imamo minimalne letnje količine, to je ono što moraš da preuzmeš. Ali, ako ti treba više, možeš da dobiješ više po cenama iz ugovora. Takvog aranžmana nema nigde. Tako je bilo i ranije. To je već 20 godina, koliko ja znam, takva praksa u saradnji između Gasproma i Srbijagasa'', rekao je Bajatović.

Naglasio je da cena gasa za domaćinstva neće biti promenjena, a da će za privredu gas pojeftiniti.

''Zato što nećemo vući iz skladišta, nećemo kupovati na tržištu, a imamo stabilnu i relativno nisku cenu'', rekao je Bajatović.

Na pitanje na koji gas još Srbija može da računa kao alternativu, Bajatović je najavio da Srbija početkom aprila nastavlja razgovore sa Azerbejdžanom, od koga trenutno može da računa na do dva miliona kubnih metara gasa, dok su veće količine ograničene tehničkim mogućnostima i proizvodnjom te zemlje.

Naveo je i da Srbija može da nabavlja gas i drugim pravcima, uključujući i sa nemačke obale, ali da je to ekonomski nepovoljnija varijanta.

Bajatović je kazao i da ne treba povezivati gasni aranžman sa čekanjem rešenja za sankcije NIS-u.

"Ne bih povezivao te dve stvari, pošto su u toku pregovori o kupovini NIS-a. Biće produženje za kupovinu još, u to sam potpuno siguran, prema tome mi smo dokazali da ćemo promeniti vlasništvo u NIS-u što je bio osnovni zahtev američkih sankcija", rekao je on.

Bajatović je naglasio da Gasprom želi da ostane pouzdan partner i da dogovor Vučića i Putina jasno pokazuje da Rudija neće ostaviti Srbiju bez gasa.