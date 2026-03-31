Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je pogođen veliki kuvajtski tanker za sirovu naftu "Al Salmi" u, kako je navedeno, iranskom napadu dok je bio usidren u luci Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Vlasti Dubaija reagovale su na incident u kojem je dron udario u tanker, izazvavši požar u vodama Emirata, saopštila je kancelarija za medije vlade Dubaija. Niko od 24 člana posade nije povređen i na sigurnom su, dodaje se. Vatrogasci su uspeli da stave požar pod kontrolu.

Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je tanker Al-Salmi bio potpuno natovaren u vreme napada i da su ga pogođene iranske snage. Trup broda je oštećen, a požar i šteta mogli su prouzrokovati izlivanje nafte u okolno more, upozorila je. Preduzimaju se mere kako bi se sprečila šteta po životnu sredinu.

Tanker Trekers, kompanija koja prati kretanje tankera, saopštila je da je brod prevozio oko dva miliona barela sirove nafte, oko 1,2 miliona iz Saudijske Arabije i oko 800.000 iz Kuvajta. Tanker je završio utovar pre oko mesec dana.

Al-Salmi je ogromni tanker, dug skoro 335 metara, koji je 2011. godine izgradila južnokorejska kompanija Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.