Predsednik Vučić od nedelje boravi u poseti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, u okviru koje je obišao manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika, Mrkonjić Grad, Janjske Otoke i Vodice u opštini Šipovo i Novo Selo u opštini Kupres u Republici Srpskoj.

Vučić će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

Vučić posetio srpsku crkvu u Bugojnu

Predsednik je danas posetio crkvu u Bugojnu, gde je razgovarao sa starešinom ovog hrama.

- U Dubici su bila ogromna stradanja, kao i ovde. Ulazili su i kupili najuglednije, ovi mislili neće im ništa, naivno poverovali. Dođu ustaše sa puškama, njih dvojica, spakuju njih 19 u kamion, i niko se nikada nije vratio - kazao je on.

Sveštenik je rekao da je stari Anđelko Vučić odvezen od strane ustaša u smrt sopstvenim kamionom.

- Bio je najbogatiji čovek ovde. Kao i u poslednjem ratu, prva kuća koju spale uvek je bila iz familije Vučića - dodao je predsednik.

U crkvi su istaknute ploče darodavaca, među kojima su predsednik i njegova porodica, a uklesana su i imena ubijenih Srba iz Bugojna. Među njima je u poslednjem ratu bio i Dojčin Vučić, stric predsednika Srbije.

Vučić i sveštenik su se potom fotografisali sa dečakom Danilom, koji se iz Kanade vratio u ovo mesto.

- Ono malo Srba što ima, živi oko crkve, ili ne živi. Da nam nema crkve, ne bi ni 20 ljudi bilo ovde. Da ti prevedem ono što bi ti otac Slaviša rekao. Ja ću da odem sada na groblje, neka vam otac Slaviša ispriča - rekao ja predsednik.

Otac Slaviša je istakao da u parohiji nema mladih ljudi.

- Ostali su stariji ljudi, ima dvoje srpske dece. Jedan je završio srednju školu, drugi je još u srednjoj školi. To mi smatramo decom. Za nas je mlad čovek ispod 65 godina - kazao je sveštenik.

On je kazao i da je poseta predsednika veliki podstrek.

Predsednik u Donjem Malovanu

Vučić je posle Bugojna došao u Donji Malovan, mesto koje je među prvima teško postradalo tokom ratova.

- Sve spaljeno i srušeno su naše kuće, naših Srba koji su jedini ovde živeli. Vidite, sve je srušeno okolo. Onda su zapalili crkvu i pobili su mnogo ljudi ovde. Išli su da zauzmu Kuprešku visoravan, da bi postavili liniju prema Šipovu i Janju. Ovde su Duvnjaci najviše stradali, čuveno srpsko prezime. Najteže je stradalo ovo mesto i u Drugom svetskom ratu, i u poslednjem - kazao je on.

Mnogo je teško ovde biti Srbin, a danas je još teže, rekao je predsednik.

- Ovo sve što čuvamo i obnavljamo radimo da bi se znalo da smo nekada postojali... Ovo što ima ljudi su ponosni i jaki. Pitanje je da li ovde na Kupresu živi i 800 Hrvata, a Srba ukupno ima manje od 300. A nekada je Kupres bio većinski srpski - dodao je on.

Sveštenik je rekao da ima originalni dokument, popis koji je sačinio Sveti Marko Kupreški, na kom se vidi da je bilo više od 12000 Srba na Kupresu tridesetih godina.

- I mnogo nam znači poseta predsednika, da na ovakav način možemo pokazati sve, da opismenimo naš narod što se tiče stradanja - kazao je sveštenik.

Vučić dodaje da su svi Srbi koji žive u Čipuljiću i Bugojnu bili u njegovoj kući.

- Ovi drugi su onda okačili svoje ratne zastave, nijednu svoje države... Šta da kažem, neka kače. Neka kače, a mi da se bavimo napretkom Srbije i mirom. Po prvi put da vreme i mir apsolutno rade za Srbe. Verujem i za druge, ali nisam siguran da oni to isto misle. A što se nas tiče, to radi za nas. Brže napredujemo i ostvarujemo veću razliku, samo da se posvetimo miru, prosperitetu i ekonomiji - naglasio je on.

Svako koga su zatekli da diše je ubijen, rekao je predsednik.

- U drugom ratu maljem, u ovom poslednjem metkom. Sve je spaljeno i pusto - rekao je Vučić gledajući ruševine kuća.

- Da nema naše srpske crkve ne bismo mi spomen obeležje imali - kazao je predsednik ispred spomen ploče u crkvi.

Nikada ih nećemo zaboraviti, tvrd je narod ovde, kazao je Vučić na pitanje o sećanju na žrtve.

- Zamislite kako je onoj deci koja svaki dan moraju da prođu kroz Zloselo. Zamislite šta su radili u ratu kada se zove Zloselo. Prošli su Golgotu, tvrd je naš narod ovde, i naučili su da čuvaju sećanje na svoje bližnje i svoje heroje. Ja sam srećan što kod nas nema mržnje koju sam video kod nekih drugih, i ne treba na tome da radimo. Mržnja uništava samo onoga koji mrzi, a ne objekat mržnje, i dovodi vas do pogrešnih zaključaka, tera vas u pogrešne sukobe, obično gubitničke. Ono što mene brine je što neki ljudi misle da će dočekati trenutak za drugo poluvreme u kojem bi trebalo nešto da dobiju, a neko drugi da izgubi. Loša je to računica, mnogo loša... Mi ne smemo tako da gledamo, ali da uvek budemo na oprezu - istakao je predsednik.

Razgovor sa narodom

Predsednik kaže da će država pomoći sa finansiranjem i izgradnjom parohijskog doma, da bi ono malo ljudi što dođe ovde imalo gde da sednu i da popričaju.

- U Čipuljiću sam noćio, bilo nas je skoro 4000, sada nas nema desetoro. Kada je napadnut Donji Malovan? 3. aprila... A ove što su odveli u Loru, nikada se nisu vratili - pitao je predsednik, na šta mu je rečeno da se samo jedan čovek vratio.

Vučić je najavio da će biti urađen i put prema mestu Vukovsko.

- Gledaćemo da uradimo sve što možemo - naglasio je on.

- Mržnja je najgori saveznik, nekada i sebe kritikujem kada pomislim da sam predaleko otišao u negativnim emocijama. Nažalost, vidim tu mržnju na nekim drugim stranama. Mi ćemo da napredujemo, razvijamo se i da budemo na oprezu. Znam da neki čekaju drugo poluvreme, a naše je da čuvamo mir, zato što ćemo brže da napredujemo od ostalih, i kao nikada u istoriji mir i vreme apsolutno rade za Srbe. I za druge, ali za nas nemam nikakve sumnje - rekao je on.

Predsednik dodaje da su se mnogi Srbi tokom komunizma trudili da se ne zameraju onima koji su bili na strani fašista.

- Da ne bismo kvarili odnose, čuvaj, ćuti. Danas zbog klastera i poglavlja, ćuti zbog ovoga i onoga. Mi ne ćutimo više, samo sebe moramo da zaustavljamo da te emocije ne pređu određenu granicu kao što su kod nekih drugih prešle. Večeras ću da govorim temeljno u Mrkonjiću o tome, da mi moramo biti najjasniji i najglasniji čuvar mira i stabilnosti, ekonomski da napredujemo i pravimo razliku. Ne zaboravite, BiH je 2014. godine imala u proseku 22 odsto veću platu od Srbije, danas je Srbija 20 odsto ispred - istakao je on.

Ta razlika će biti sve veća, naglasio je predsednik.

- Samo mir i rad, mir i rad. Hrvatska je bila za 270 odsto ispred nas, a danas, govorim o primanjima, 40 odsto. Smanjujemo, radimo i polako pristižemo. I ne postoji ništa važnije. Negujemo kulturu sećanja, pognemo glavu i pred njihovim žrtvama, ali nikada ne zaboravite, pošto se mi svima pravdamo, nije pognuo glavu pred srpskih žrtvama. Niko pred ovim srušenim kućama i majkama u crnini nije pognuo glavu i rekao sramota je to što se desilo u Donjem Malovanu, Vukovskom...







