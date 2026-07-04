Kako saznajemo, Račić je sa prijateljima kupio pola Banatskog Karlovca (akcije „Kockasti Poštar“ i „Vlade Divac“), vlasnik je stana u centru Vršca koji izdaje jednoj profesorki, a vlasnik je i dva stana u Pančevu.

Jezdimir Račić, koji je ceo život proveo u uniformi, na državnoj plati, pored navedenog, poseduje i autoperionicu u Alibunaru, kao i udeo u taksi firmi, čiji je suvlasnik nedavno iskeširao 50.000 evra za gliser u Dubovcu. Međutim, postoji jedna nekretnina koja nema samo materijalnu vrednost.

Reč je o specijalnoj vikendici, hacijendi, sa bazenčinom, koja se izdaje za 580 evra – na dan. A zašto nema samo materijalnu vrednost? Zato što su za tu vikendicu emotivno vezani i načelnik Policijske uprave Pančevo Stevan Čigoja, ali i smenjeni načelnik Uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić. Takođe i Zoran Šašić, Cmolićev smenjeni zamenik.

Oni su, svi zajedno, na toj vikendici na Devojačkom Bunaru, dogovarali i kovali planove, kako da Jezdimira proguraju za Čigojinog prestolonaslednika, koji će održati sve kanale i kanaliće i paziti na sve puteve i putiće.

Inače, saznali smo, ali ne smemo da tvrdimo, pa ćemo javno da pitamo: Da li su gore nabrojani znali da je Račićev otac hapšen za šverc cigareta? Da li su znali da je akademiju upisao jer mu je majka bila dobra prijateljica sa Terzićem, pa bezbednosna provera nije ni bila potrebna?

Pitamo i policajca Čigoju: Ako su ovo parametri po kojima tražite naslednika, da li ste vi borac protiv kriminala ili borac protiv policije?

(EVrsac)