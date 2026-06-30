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Pokazna vežba Žandarmerije

Prvu tačku izvešće pripadnici Žandarmerije iz Kragujevca i Novog Sada. U pitanju je zaustavljanje otetog autobusa.

U sledećoj vežbi Žandarmerija je izvela desant iz helikoptera na zgradu u kojoj su se zabarikadirali teroristi, koje su potom eliminisali.

"Videli ste neverovatnu koordinaciju na drugoj tački, na prvoj je sve za tri sekunde bilo završeno."

"Žandarmerija nam je važna jedinica i za odbranu zemlje. Pripadnici Žandarmerije su uvek bili tu kada se zemlja branila i štitila. Oni su uz Kobre bili najsupešniji i u Dubaiju u takmičenjima. To su nam najbolje jedinice vojna i policijska - rekao je Vučić i dodao da će se za ljude koji su na terenu obezbediti veća primanja nego za one koju su u kancelariji, te da još uvek ne zna koji će biti način za to."

"Ono što je važno je da za ljude koji su na terenu obezbedimo nešto više u odnosu na one koji su u kancelariji. Pogledajte, ovi momci u crnom pa ceo dan na suncu. Pogeldajte kako su spremni svi. Svuda su gde treba da se pojave i da zaštite i od terorizma i od svih drugih pošasti," rekao je Vučić.

"Problem je kada je plata onog policajca na ulici 90.000. Jel to više nego što je bilo, pa jeste. A je li dovoljno, pa nije. Ali je velika stvar što nam se ovoliko ljudi prijavilo," rekao je.

"Kao i sa vojskom, uvek je najveći odziv na jugu Srbije. Drži nam vojsku, policiju, sve, jug, i jugo-istok."