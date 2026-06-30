Visoke letnje temperature predstavljaju izazov ne samo za ljude već i za biljke. Kada danima nema kiše, cveće, povrće i travnjaci zahtevaju dodatnu pažnju kako bi lakše podneli vrelinu.

Stručnjaci ističu da pravilno zalivanje može napraviti veliku razliku, ali i upozoravaju da pogrešno vreme ili prevelika količina vode mogu više da štete nego da koriste.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru

Biljke je najbolje zalivati u ranim jutarnjim satima, pre nego što sunce počne intenzivno da zagreva zemlju.

Tada voda ima dovoljno vremena da prodre do korena, umesto da brzo ispari sa površine.

Ako nemate vremena za rano zalivanje, praktično rešenje može biti automatski sistem za navodnjavanje sa tajmerom.

Prilikom zalivanja važno je da se voda usmeri direktno ka zemlji oko biljke, kako bi koren mogao ravnomerno da upije vlagu.

Zašto ne treba zalivati tokom dana?

Zalivanje po jakom suncu nije preporučljivo iz više razloga.

Visoke temperature uzrokuju brzo isparavanje vode, pa biljke imaju manju korist od zalivanja. Osim toga, kapljice koje ostanu na listovima i cvetovima mogu, pod jakim sunčevim zracima, doprineti oštećenju osetljivih biljnih tkiva.

Ako biljke možete zalivati tek uveče, sačekajte da temperatura opadne. Ipak, imajte u vidu da povećana vlaga može pogodovati pojavi puževa i drugih štetočina.

Saksije tokom leta premestite u hlad

Biljke u manjim saksijama posebno su izložene pregrevanju, jer se zemlja u njima mnogo brže suši nego u bašti.

Ako je moguće, tokom najtoplijeg dela dana premestite ih na mesto sa više hlada.

Neke vrste, poput hortenzija, mogu tokom popodneva izgledati uvelo, ali se često brzo oporave nakon zalivanja.

Bosiljak je posebno osetljiv na potpuno isušivanje zemlje i dugotrajno izlaganje direktnom suncu.

Trik sa PET flašom kada niste kod kuće

Ako planirate kraće odsustvo, može pomoći jednostavno rešenje.

Napunite PET flašu od oko 1,5 litara vodom, zatvorite je, napravite mali otvor na čepu ili koristite odgovarajući nastavak za postepeno oticanje vode, a zatim je okrenite naopako i zabodite u zemlju pored biljke. Na taj način voda će se postepeno oslobađati i održavati vlažnost zemljišta.

Ovaj trik može biti koristan kada odlazite na vikend ili ne možete redovno da zalivate biljke.

Koliko vode je dovoljno?

Količina vode zavisi od vrste biljke, veličine saksije i mesta na kojem raste.

Najvažnije je da se zemlja dobro natopi kako bi voda stigla do korena, ali da se ne zadržava predugo.

Prekomerno zalivanje može dovesti do truljenja korena, pa je važno pronaći ravnotežu između suve i previše natopljene zemlje.

Biljke koje rastu u saksijama tokom leta uglavnom zahtevaju svakodnevno zalivanje.

Stručnjaci savetuju da saksije obavezno imaju otvor za odvod viška vode. Zalivanje treba nastaviti dok voda ne počne da izlazi kroz donji otvor, čime se obezbeđuje ravnomerno vlaženje cele zemlje.

Kako negovati travnjak tokom velikih vrućina?

Tokom toplotnih talasa travnjak ne bi trebalo kositi previše nisko.

Idealna visina trave je oko pet centimetara, jer duža trava bolje zadržava vlagu i štiti zemljište od isušivanja.

Pokošena trava može poslužiti kao malč oko povrća i ukrasnih biljaka, čime se dodatno smanjuje isparavanje vode.

Ako koristite prskalice za zalivanje travnjaka, uključujte ih rano ujutru, kada će voda imati najveći efekat, a gubici usled isparavanja biti najmanji.

Pravilnim zalivanjem i nekoliko jednostavnih navika biljke će lakše podneti visoke temperature i zadržati zdrav izgled tokom čitavog leta.