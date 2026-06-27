Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govori pred stotinama hiljada ljudi na velikom narodnom skupu "Srbija, jedna porodica" u Beogradu.

"Pre godinu i po dana pokušali su da nam sruše zemlju, pokušali su spolja da nam unište Srbiju, zašto bi im odgovaralo da Srbija napreduje brže od drugih? Snažnije, jače. Nikada nisu hteli. Hteli su Srbiju na kolenima. Fakultete i škole su pretvorile u odbore političkih stranaka. Hteli su da kažu da nemate pravo da mislite drugačije. Pokušali su da ukinu demokratiju. I nisu za to kriva ta naša deca. Nisu krivi studenti. Oni su samo naivno poverovali da oni odlučuju o tome. Bili su igračka u tuđim rukama", rekao je on

"Za sve su imali vremena, samo sa ljudima iz svoje zemlje nikada nisu hteli da razgovaraju. Nema stranca sa kojim nisu razgovarali, samo sa nama nisu hteli a mi i danas pružamo ruku i kažemo '1001 put ćemo da vam pružimo ruku, izamnipulisani ste, praštamo vam, ali nismo naivni i nećemo vam zaboraviti jer bi nam se to ponovilo'. Razorili bi nam zemlju, a to više ne smemo nikome da dopustimo. Promene pravimo sa ljudima koji mogu da donesu promene na bolje, a ne povratak u prošlost", zaključio je Vučić.