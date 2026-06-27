"Uradio je mnogo, više nego svi zajedno", kaže jedan od učesnika veličanstvenog skupa.
"Došli smo da pokažemo da nas ima, da postoji i drugo mišljenje o Srbiji", kaže drugi.
Veliki broj građana pristiže na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.
"Uradio je mnogo, više nego svi zajedno", kaže jedan od učesnika veličanstvenog skupa.
"Došli smo da pokažemo da nas ima, da postoji i drugo mišljenje o Srbiji", kaže drugi.
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