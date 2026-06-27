Građani su u prijatnom raspoloženju, a za Alo! su poručili da država ide u dobrom smeru pod vođstvom predsednika Vučića:

"Uradio je mnogo, više nego svi zajedno", kaže jedan od učesnika veličanstvenog skupa.

Kolone iz cele Srbije

"Došli smo da pokažemo da nas ima, da postoji i drugo mišljenje o Srbiji", kaže drugi.

Srbija pobeđuje