Predsednik je pozvao na narodno jedinstvo:

"Moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece. Naš je poziv svima njima upućen. Razlikujte se ali razgovarajte jedni sa drugima. I videćete gde je bolja budućnost i gde su rezultati."

"Menjaćemo mnogo toga u zdravstvu, moraće usluga da bude bolja, kada dođe pacijent on je Bog za svakog lekara i svaku medicinsku sestru. Moramo da promenimo naš obrazovni sistem, a ne da imamo političke parazite koji traže sve više para, a za decu sve manje znanja. Za dve godine prosečna plata 1400 evra, a prosečna penzija 650 evra. Mere za naše najsiromašnije već za dva dana. Sad ćemo ovima koji su siromašniji mnogo više da pomažemo. Molim funkcionere da na svakom mestu učine sve što je moguće, a ne izabran sam na funkciju pa 9 mesaeci ne mogu da primim sindikate, ne izlazim iz službenih kola, ja sam Bog. Nisi niko i ništa, a narod je Bog.", rekao je Vučić.

"Ne moram da vam govorim šta mislim o Dinku Gruhonjiću, ali ne može da se desi da mi ne osudimo napad na automobil njegovog sina. Uništili su 120 traktora dobrih domaćina, spaljivali prostorije, tukli ljude. Lagali o zvučnom topu i Sarajevo safariju, sve vreme su lagali. Kažu bolela ga noga i srce, od zvučnog topa ne bole ni srce ni noga lažovi pokvareni. Ne sme biti osvete i revanšizma za sve pre godinu i po dana. Hoću sve zajedno pod istim krovom", zaključio je on.