"Želim da vam kažem, poštovani građani, jer ovo je za mene poslednji put da vam se u ovolikom broju, verovatno i nikada više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako poslednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsednik Vlade i kao predsednik Vlade i kao predsednik Republike na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio", rekao je Vučić.

"Hvala, Srbijo! Hvala svakom čoveku koji je danas svojim prisustvom pokazao koliko voli svoju zemlju. Vaša snaga, energija i zajedništvo su najveća podrška Srbiji i njenoj budućnosti.

Ponosan na naš narod. Zajedno možemo sve!", napisao je predsednik na Instagramu.