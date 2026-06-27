U obraćanju narodu predsednik je rekao:

"U budućnost moramo da žurimo. Ne možemo da dočekamo. Od avgusta meseca će nam biti lepša i bolja fabrika u Kini, ovakvi roboti proizvodiće se ovde. Da otvaramo data centre, da obezbedimo energetski sistem i otvaramo nove gasne elektrane, male nuklearke jer će struja biti najvažnije dobro u našoj zemlji. Da po svaku cenu čuvamo vojnu neutralnost. Da se ponosimo snagom svojih aviona. Svojom vojskom, policijom. Tada ste slobodni. Tada znate da ste uvek sposobni. Videće sutra snagu svoje vojske."

Potom se osvrnuo i na zahteve da pratimo politiku drugih država i okrenemo leđa našim tradicionalnim prijateljima:

"Srbija samostalno donosi odluke. Da kvarimo svoja prijateljstva poput NR Kine, sa Rusima, nećemo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo i ne odričemo se. Prijateljstvo nije kad vam je lepo i lako. Moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece. Naš je poziv svima njima upućen. Razlikujte se ali razgovarajte jedni sa drugima. I videćete gde je bolja budućnost i gde su rezultati."