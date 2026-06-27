"Bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje", rekao je Vučić na skupu "Srbija jedna porodica" koji se održava na platou ispred Skupštine Srbije.

Vučić je naveo da se Srbija u prethodnom periodu suočavala sa velikim izazovima, od poplava, migracija, korone, rata u Ukrajini, na Bliskom Istoku, dodajući da je bilo mnogo problema, milion muka i da su nas sve nedaće ovoga sveta zadesile.

"Ali uvek smo bili zajedno i ujedinjeni i tako smo mogli da prevazilazimo te krize i da uvek napredujemo.

Danas je Srbija među najsnažnijim i najbrže rastućim zemljama u Evropi, najbrže rastuća u regionu, a četvrta u Evropi", istakao je Vučić.

Naveo je da ćemo do kraja godine biti treći, sledeće godine prvi po stopi rasta u Evropi, kako kaže i Međunarodni monetarni fond.

"Nemojte da zaboravite da smo 2014. godine zaostajali za gotovo svima u regionu. Crna Gora je čak 50 odsto imala veće plate od Srbije. Danas smo ispred njih. Danas smo ispred njih zahvaljujući vašem radu, zahvaljujući ogromnim promenama i teškim reformama kroz koje smo prošli", rekao je predsednik Vučić. Posebno je zahvalio penzinerima i onima koji su, kako je rekao, razumeli reforme.