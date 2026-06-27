Vučić se zahvalio svima na veličanstvenom dočeku, a zatim govorio o izborima:

- Hvala koalicionim partnerima koji su neretko bili uz nas. Hvala što su bili uz nas i podizali Srbiju. Još nekoliko nedelja biću predsednik i onda podnosim ostavku. Rekao sam predsedniku SNS da ću na predstojećim izborima ukoliko to budu želeli zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno poverenje. Moj je predlog bio, koji su oni prihvatili, lista će se zvati "Ujedinjena Srbija".

-Verujem da ćemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, izaći ćemo sa tim kako ćemo dalje da pomažemo našem narodu ma gde god da živi. Pomilovaću mnoge ljude. Neću moći sve, ali sve one koji su iz neznanja, nehata, počinili neka dela. Progledaću kroz prste. Mene ne morate da sklanjate, sam ću se skloniti.

- Hvala što ste sve ove godine bili uz Srbiju, pobedićemo ih i slavićemo tu jednu noć i biće brže nego što mislite. Za pobedu i to uskoro, za naš narod na KiM i RS, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, svuda. Za našu Srbiju, za sve koji su trpeli teror i sve koji su sprovodili teror jer će i oni biti sa nama.

