Blokaderski mediji jurili su danas građane po Beogradu ne bi li navatali nekog ko bi rekao nešto loše o velikom skupu "Srbija jedna porodica".
Međutim, odgovor koji su dobili definitivno nisu očekivali.
"Slučajni sam prolaznik."
"I kako vam se čini sve ovo što vidite danas u Beogradu?"
"Pa, čini mi se da svako treba da radi svoj posao. Oni svoj posao, opozicija svoj posao. Studenti i opozicija da rade to što treba da rade, i tako dalje. Svako svoj posao da radi najbolje što može. Za sad je pokazao Vučić da radi posao bolje," rekao je.
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