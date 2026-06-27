Blokaderski mediji jurili su danas građane po Beogradu ne bi li navatali nekog ko bi rekao nešto loše o velikom skupu "Srbija jedna porodica".

Međutim, odgovor koji su dobili definitivno nisu očekivali.

"Slučajni sam prolaznik."

"I kako vam se čini sve ovo što vidite danas u Beogradu?"

"Pa, čini mi se da svako treba da radi svoj posao. Oni svoj posao, opozicija svoj posao. Studenti i opozicija da rade to što treba da rade, i tako dalje. Svako svoj posao da radi najbolje što može. Za sad je pokazao Vučić da radi posao bolje," rekao je.