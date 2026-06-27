Na skupu se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost.

"Četrnaest godina verno služim svojoj zemlji. Na svakom mestu i u svakom trenutku samo sam Srbiji služio.

U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na Zemljinoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio.

Beskrajno zahvalan na ogromnoj podršci i ljubavi, jer bez vas nikada ništa ne bih mogao da uradim. Beskrajna hvala što ste verovali.

Mnogo smo toga uradili zajedno. Ali ne ja, već vi. Vi ste želeli promene, vi ste verovali da možemo bolje i vi ste znali kako da sačuvate Srbiju u odsudnom trenutku.

Moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Razlikujte se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima. Ništa lepše, ništa važnije i ništa preče ne postoji", stoji u objavi predsednika Vučića na Instagramu.