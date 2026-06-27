

Vučić se zahvalio svima na veličanstvenom dočeku.

- Video sam da ste iz svih krajeva došli i hvala vam iz toga. I Crne Gore, Makedonije, Bosne... Da pošaljemo poruke od najvećeg značaja za budućnost naše zemlje. Daleke 2012. godine živeli smo u beznađu. Nije potrebna dubinska analiza, nezaposlenost je bila na rekordnom nivou od 25,9 posto, fabrike su se zatvarale svakoga dana, penzioni fond nije postojao. Dinar je slabio na dnevnom nivou. Ponižavali smo se svuda u svetu. Ni sačuvali ni čuvali ništa. Ćutali smo kada se odvajalo KiM, kada se odvajala Crna Gora. Tražili krivca u svakome samo ne u sebi. I te 2012. kada su ljudi odlučili da menjaju te stvari, zatekli smo praznu kasu u kojoj nije bilo ni za isplatu penzija. Za ovih 14 godina smo promenili mnogo toga. Ne ja, već vi.

- Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje, zaposlili više od 550.000 ljudi u odnosu na tad. Doneli u desetinama milijardi investicija u našu zemlju. Nikada nisam bio sasvim zadovoljan. Istovremeno smo gradili zemlju. I to vi gradite građani Srbije. Kada smo ujedinjeni možemo sve. Vi ste ti koji ste znali kako da sačuvate Srbiju i nemojte da zaboravite jednu stvar. Ne podrazumevaju se stvari. Danas penzioneri žive bolje, ali moraju da žive još bolje. I naši radnici i moraće da imaju veće plate. Nikada nisam zadovoljan i uvek možemo više. Mnogo smo grešaka napravili. Ljudi koje smo postavili a nisu zasluživali vaše poverenje. Ljudi koji su brinuli o sebi. A ne o vama. U najtežim trenucima smo bili uz zemlju. I u UN smo znali da idemo protiv najmoćnijih sila sveta i uspeli smo da pokažemo da mali slobodarski narod i najmoćnijima može da nanese poraz. U prethodnom periodu suočavali smo se sa velikim izazovima, poplavama, migracijama, koronom, ratovima na Bliskom istoku. Ali uvek smo bili zajedno i ujedinjeni. Danas je Srbija među najbrže rastućim zemljama u Evropi. Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta. Tako kaže MMF, rekao je Vučić