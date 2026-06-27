Beli šatori su postavljeni i u Bulevaru kralja Aleksandra, koji je zatvoren sve do Beogradske ulice. U šatorima je hrana, nekih od istaknutih beogradskih restorana, priprema se hrana, srpski zanatski proizvodi.

Deo današnjeg programa je i kulturno-umetnički, zabavni program, a najavljeni su pevači poput Vesne Zmijanac i Ace Lukasa.

Mladi koje smo danas zatekli na skupu "Srbija jedna porodica" poručuju da je politika predsednika Vučića "jedina ispravna priča."

"Mnogo je učinio za zemlju, ovako nikada nije bilo", kaže jedan od mlađih učesnika velikog skupa.

Mali krenuli sa Zelenog venca

Veliki broj mladih stigao je do Zelenog venca odakle kreće ka Skupštini Srbije.

Bajkeri se okupljaju kod Palate Srbija

Kod Palate Srbija na Novom Beogradu stigao je veliki broj bajkera, koji će kasnije krenuti kroiz grad na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Skupštine Srbije.

Sa bajkerima su i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Bajkeri nose kačkete na kojima piše "Srbija pobeđuje".

Građani pristižu ispred Skupštine Srbije

Veliki broj građana prelazi Brankov most krećući se ka Zelenom vencu i dalje ka Skupštini Srbije. Čuju se povidi "Srbija, Srbija" i "Vučić Aleksandar".

Mladi koji pristižu iz pravca Zelenog venca nose veliki transparent na kojem piše "Srbija je uz Vučića".

Atmosfera ispred Narodne skupštine iz minuta u minut postaje sve življa. Jedan od učesnika velikog skupa kaže da se kreće ka Pionirskom parku, "bastionu slobode", kako kaže, gde je pobeđena obojena revolucija.

"Dosta je bilo terora blokadera", poručio je.

Srbi iz Beča krenuli u Beograd da podrže Vučića

Srpska dijaspora iz Beča krenula put Beograda kako bi prisustvovala veličanstvenom skupu pod nazivom "Srbija, jedna porodica" i pružila podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.

Srbi iz Beča, koji su jutros krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija - moja porodica" i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, u glavni grad, prema planu, stići će do 15 časova.

Evo kako izgleda glasački listić

Glasanje i odabir prioriteta razvoja naše zemlje počelo na velikom skupu u centru Beograda, a Alo! ekskluzivno objavljuje glasački listić i ponuđene teme.

Kako izgleda glasački listić pogledajte na fotografiji:

Kolona stigla u Zemun

Kolona građana koji su krenuli iz Novog Sada, Rume i Sremske Moitrovice na veliki skup u Beogradu stigla je do Zemuna.

Stižu Srbi iz Severne Makedonije

Srbi iz Severne Makedonije, koji su jutros krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija - moja porodica" i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, stigli su do Niša, a u glavni grad Srbije, prema planu, stići će do 15 časova.

Jedan od onih koji su krenuli u Beograd, Saša Bogdanović, kaže za Tanjug da među njima ima članova raznih udruženja, različitih političkih stranaka, ali da se okupili ostavljajući po strani sve međusobne razlike i zajedno krenuli na put da pruže podršku politici koja je dobra za Srbe u dijaspori.

Navodi da će se, kada stignu u Beograd, U ulici Kneza Miloša pridružiti onima koji budu nosili zastavu dužu od 500 metara do platoa ispred Narodne skupštine.

"Hoćemo da damo podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i Vladi Srbije, premijeru, ministrima jer uz ovu politiku i Srbi iz Severne Makedonije nisu zaboravljeni, matica misli na nih", istakao je Bogdanović.

Dodao je da politika koju vodi predsednik Vučić i Vlada Srbije doprinosi i odnosima između Srbije i Severne Makedonije koji su, kako je rekao, sve bolji. Bolji odnosi sa Srbijom, kako je rekao Bogdanović, doprinose i daljem razvoju makedonskog društva, sporta, kulture, ekonomije. "A to je odlično za nas Srbe iz Severne Makedonije", naveo je Bogdanović.

"Dobro došli u Beograd"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga video porukom.

Na snimku, vidimo humanoidnog robota kako predsedniku dodaje olovku, a Vučić je zatim poželeo dobrodošlicu svim građanima na veliki skup:

"Dobro došli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije!"

Alo! u razgovoru sa građanima

Kako je jedan gospodin rekao za naš portal, on je danas na skupu da podrži predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Jedna građanka je posebno istakla brigu predsednika Vučića za starije građane:

Srđana iz Beograda kaže da je na skup došla već u pola 8 da podrži predsednika i čuje novosti koje će biti objavljene:

Predstavnica žena Carkog grada, iz Kruševca, kaže da je njihova podrška predsedniku Vučiću bezuslovna.

Objekat posvećen nasilju blokadera

Jedan od interesantnih objekata na današnjem skupu ispred Narodne skupštine prikazuje nasilne scene koje su blokaderi priredili Srbiji u poslednjih godinu ipo dana.

Kako izveštava Alo! reporter, objekat je slabo posećen.

Sve veće kolone ljudi se kreću ka Beogradu

Sve veće kolone ljudi se kreću ka Beogradu na skup podrške Srbiji i politici predsednika Aleksandra Vučića. Građani stižu iz svih krajeva Srbije - Aranđelovca, Topole, Smederevske Palanke, Mladenovca, Kragujevca, Sopota, Lazarevca, Obrenovca i Čukarice.

Alo! ispred Narodne skupštine

Sve je spremno za zvanični početak skupa "Srbija, jedna porodica".

Na Trgu Nikole Pašića počeo dečji program u okviru skupa Srbija jedna porodica

Na Trgu Nikole Pašića počeo je dečji program u okviru skupa "Srbija jedna porodica".

Za najmlađe su obezbeđene likovne i kreativne radionice, nastupi mađioničara, sportske animacije.

Tu su i popularne maskote iz crtanih filmova, dvorci na naduvavanje, sportske igre na parteru. Glavni deo programa skupa počinje u 18 časova.

Sadržaj za najmlađe je spreman

I za naše najmlađe predviđen je bogat program, koji će početi posle 11 časova. Mališani će moći da uživaju na toboganima, a i da se slikaju sa omiljenim crtanim junacima.

Mališani će moći da uživaju u zabavi na džinovskim toboganima na naduvavanje, ali i da fotografišu, zabave i slikaju sa najpopularnijim crtanim junacima.

Tri dana pešačenja

Građani iz raznih delova Srbije pešače već tri dana, a iz Beograda će sa velikog skupa "Srbija, jedna porodica" poslati poruku mira i ljubavi.

Kolona krenula ka Zemunu

Građani su iz Batajnice krenuli za Zemun, odakle će se uputiti ka Narodnoj skupštini.

Veličanstveni doček u Batajnici

Kolona građana koji su krenuli iz Novog Sada, Rume i Sremske Moitrovice na veliki skup u Beogradu stigla je do Batajnice.

Usput, oni pevaju patriotske pesme, Sunce im ne smeta a u srcu imaju samo Srbiju. Građani su ih dočekali u velikom broju, a ponudili su im pogaču i so što je stari srpski običaj.

Kolona će iz Batajnice nastaviti ka Zemunu, a konačna stanica je Beograd.

Podsećamo, oni su se uputili na veliki skup ispred Skupštine Srbije. Glavni deo programa počinje od 18 časova.