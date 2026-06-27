"Ja pozivam sve građane koji imaju bilo kakav osećaj nelagode, pritiska, osim vrućine, da se obrate našim posmatračima na današnjem skupu, da podele sve informacije koje imaju o bilo čemu što mogu da smatraju kao bilo kakvu vrstu pritiska ili neregularnosti kako bismo to zabeležili. Mi smo dužni da zaštitimo transparentnost svega onoga što predstavlja izbornu kampanju, a moramo i da se, kao odgovorna organizacija, bavimo borbom protiv dezinformacija", rekao je Jerković za Tanjug.

Dodao je da građani posmatračima treba da kažu, ukoliko tako nešto postoji, da su tu pod pritiskom.

"Mi ćemo građanima postavljati svega nekoliko, od njih očekujemo da priđu našim posmatračima ukoliko primete bilo šta što smatraju da remeti transparentnost i fer plej tokom izbora i da nam jave. Verujem da ćemo do kraja nedelje imati kompletan izveštaj", naveo je Jerković.

Dodao je da građani osim na ovaj način, mogu i putem društvenih mreža ili njihovog sajta da im prijave pritiske, ukoliko postoje.

"Mogu to da urade anonimno, mogu da urade dokumentovano. U svakom slučaju, mi ćemo sve te tvrdnje ispitati i obavestiti javnost u interesu istine", rekao je Jerković.

Govoreći o posmatračima, Jerković je rekao da će njih 70 obuhvatiti kompletan skup, kao i da svako od njih zna gde treba da stoji, a građani mogu lako da ih uoče i da im priđu.

"Nama je cilj istina. Hajde ako postoji bilo šta što nije regularno, da ukažemo na to, ali isto tako, ako ne postoje nikakve neregularnosti, hajde da budemo iskreni i da kažemo: ovo postoji, ovo ne postoji. Jako je važno da se za početak izborimo sa dezinformacijama, sa paušalnim ocenama, sa generalizacijom i da građani imaju potpuno jasnu sliku onoga što se zovu fer i transparentni izbori, jer ako ukinemo poverenje u izbore, kao što mnogi pokušavaju da ga uruše, nama neće ostati ništa od demokratskih institucija u ovoj zemlji", naglasio je Jerković.

Ukazao je da će posmatrači ove organizacije i sutra prisustvovati skupu grupe koja stoji pod imenom "studenti u blokadi" u Kraljevu i istakao da oni ne podržavaju te skupove, niti su protiv bilo koje strane, već su uvek uz istinu.

"Za razliku od nekih drugih nevladinih organizacija koje tvrde da postoje nekakvi pritisci na građane mi smo odlučili da sa 70 posmatrača danas prisustvujemo ovom, a sutra skupu jedne druge političke organizacije, kako bismo se na licu mesta uverili u tvrdnje koje su pojedini mediji i pojedine nevladine organizacije izneli", kazao je Jerković.

Uputio je poziv građanima da doprinesu transparentnosti izbornog procesa na taj način što će postati posmatrači.

"Dobiće besplatnu obuku od mesec dana. Niko ih u našoj organizaciji neće pitati za koga glasuju ili koga podržavaju. Jedino što je bitno jeste da im je istina bitnija od politike", kazao je Jerković.