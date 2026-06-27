Beli šatori su postavljeni i u Bulevaru kralja Aleksandra, koji je zatvoren sve do Beogradske ulice. U šatorima je hrana, nekih od istaknutih beogradskih restorana, priprema se hrana, srpski zanatski proizvodi.

Ispred Skupštine je i Ana Brnabić, koja se oglasila na društvenoj mreži.

"Stigla sam ispred Narodne skupštine. Naš narod je najbolji narod na svetu. Srbija jedna porodica!", napisala je na Instagramu predsednica Narodne skupštine.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, uoči početka velikog skupa ispred Doma Narodne skupštine, da je atmosfera među okupljenim građanima prelepa i da je i pre početka programa poslata ključna poruka da je "Srbija jedna porodica". ​

Brnabić je istakla da su se građani okupili u velikom broju znatno pre zvaničnog početka skupa i istakla da je bila na mnogo okupljanja, ali da ni na jednom atmosfera nije bila pozitivna kao na današnjem.

"Stigli smo sat i po vremena pre početka, atmosfera je prelepa, ljudi su srećni, zadovoljni. Srbija jeste jedna porodica, to je ono što smo hteli da pošaljemo kao poruku i mislim da smo u tome uspeli već sada", poručila je Brnabić. ​

Ona je dodala da sa nestrpljenjem očekuje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i naglasila da se on dugo pripremao za ovaj dan.

Dodala je da je listić koji građani popunjavaju sa svojim prioritetima predsednik lično pisao predsednik Vučić, jer, kako je navela, "iskreno želi da čuje svoj narod i da zajedno odlučimo o tome kuda će zemlja ići u budućnosti". ​Predsednica parlamenta je naglasila da je na skup došla i kako bi pružila ličnu podršku predsedniku i njegovoj porodici.

"Ovde sam lično ponajviše da bih mu pružila podršku, da mu zaželim dodatnu snagu, i njemu i njegovoj porodici koji su stravično propatili svih ovih proteklih meseci, skoro pa dve godine. Želimo da im zahvalimo na svemu što su izdržali i da im poželimo da izdrže još mnogo, pošto nam predstoji dalja borba za Srbiju", rekla je Brnabić. ​

Ona je izrazila veliku zahvalnost narodu koji je došao iz svih krajeva zemlje, sa Kosova i Metohije, kao i velikom broju građana iz Republike Srpske i dijaspore.

"Mnogo ljudi je želelo da dođe danas, a neke od njih i lično poznajem. Hvala svima, ovo pokazuje koliko nam je svima ovo bilo bio potrebano", zaključila je Brnabić. Glavni program skupa počinje u 18 časova i tada će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će, kako je najavljeno, predstaviti planove i program za budućnost. Do tada će na skupu biti razvijena najveća srpska zastva duga 500 metara, a najavljen je i nastup humanoidnih robota koji će odigrati "moravac"