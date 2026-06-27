Među prisutnima vlada vedro raspoloženje i osećaj jedinstva, dok se sa nestrpljenjem očekuje početak centralnog programa.

"Mnogo je učinio za zemlju, ovako nikada nije bilo", kaže jedan od mlađih učesnika velikog skupa.

-Blokaderi i dalje ne shvataju neke stvari, strani uticaj. Mi smo došli da podržimo predsednika, da svima bude bolje. Ovo je jedina ispravna priča, zaključio je mladić.

I oni nešto stariji slažu se u oceni da država brine o mladima, da je Srbija zemlja u kojoj žele da ostanu.