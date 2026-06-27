Kada se kaže da je zastava duga pola kilometra, mnogima to zvuči kao apstraktan podatak. Međutim, kada se prevede u slike koje svako može da razume, postaje jasno o kolikom simbolu je reč. Kada se razvije u ravnoj liniji, ova trobojka protezaće se od zgrade Vlade Srbije pa sve do raskrsnice kod Pionirskog parka.

- Ponosni na srpsku trobojku! Srbija pobeđuje - napisao je ministar Mali uz podeljene fotografije sa građanima i istorijskom srpskom trobojkom!

"Pokušali su da nam rasture porodice, državu. Danas stavljamo tačku na sve to. Hoćemo da zajedno sa svim građanima pokažemo kako se borimo za svoju zemlju. Neka ova zastava govori više od svih mojih reči."

"Očekujem veoma važne vesti za građane Srbije i zato je važno da ga svi čuju. I stvari koje se odnose na ekonomski program, budućnost Srbije, ali i ono što ćemo u ponedeljak da pokažemo. Da pokažemo koliko je jaka Srbija. Očekujemo i ime liste, idemo na izbore i neka Srbija pobedi. Srbija pobeđuje."

"Da budem iskren jesam. Pričamo sa ljudima svaki dan, ljudima je dosta blokada i nasilja. Hoće da radimo. Puno mi je srce. Ovo je podrška našem predsedniku, i podrška Srbiji," rekao je Mali.

Pogledajte sada koliko je zastava velika: