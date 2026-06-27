Hiljade ljudi već dan ranije krenulo je skoro iz svih mesta Srbije, pešice ka Beogradu, burno pozdravljeni od meštana iz sredina kroz koje prolaze.

Atmosfera ispred Narodne skupštine iz minuta u minut postaje sve življa, dok na plato neprestano pristižu građani iz svih krajeva Srbije.

Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je ljude različitih generacija koji su se okupili sa zajedničkom porukom podrške miru, jedinstvu i stabilnosti. Među prisutnima vlada vedro raspoloženje i osećaj jedinstva, dok se sa nestrpljenjem očekuje početak centralnog programa.

Jedan od učesnika velikog skupa kaže da se kreće ka Pionirskom parku, "bastionu slobode", kako kaže, gde je pobeđena obojena revolucija.

"Dosta je bilo terora blokadera", poručio je.



Takođe, građani su poručili da je blokaderski teror naneo veliku štetu ekonomiji zemlje: