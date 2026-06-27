Miša Todorović, koji je izgubio sina Dalibora u masakru 4. maja u Duboni, kada ga je ubio Uroš Blažić, stiže u Beograd na veliki skup da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Politika
Miša Todorović koji je izgubio sina u masakru u Duboni došao da podrži Vučića! Objavio fotografiju, poslao snažnu poruku!
Miša Todorović došao da podrži Vučića.
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