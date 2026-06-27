Da bi se dočarala njena veličina, dovoljno je reći da je površinom veća od više od 50 prosečnih stanova od po 70 kvadrata.

Zastava je toliko velika da je nosi oko 2.500 ljudi, dok njena težina dostiže oko jedne tone.Veća od mnogih zgrada

Kada bi se postavila uspravno, zastava bi bila viša od brojnih poznatih građevina. Njena dužina od 500 metara daleko premašuje visinu Ajfelove kule, koja sa antenom dostiže 330 metara.

Građane koji nose zastavu predvodi ministar finansija i prvi potpredsednik vlade, Siniša Mali.